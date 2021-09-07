Новые люди из Калуги поделились опытом на Всероссийском форуме наблюдателей

Сторонники партии «Новые люди» организовали его, чтобы не допустить нарушений в ходе голосования и защитить результаты выборов

Как противостоять нарушениям и защитить чистоту главной демократической процедуры? К чему готовиться? Ответы на такие вопросы еще до наступления дня голосования должен знать представитель любой партии.

Более 200 сторонников «Новых людей» 6 сентября приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей в Москве. По видеосвязи к нему также присоединились представители более чем половины регионов страны.

В ДК «Рассвет» Новые люди воссоздали интерьер избирательного участка с урнами и работой комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились правильно их фиксировать. Также участники могли задать вопросы экспертам - юристам и политологам.



- Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, - открыла форум телеведущая Елена Летучая.

Представитель регионального отделения партии «Новые люди» Дмитрий Зубов считает, что в условиях постоянного изменения законодательства, каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности.

- Если партия не выставляет наблюдателей - значит, ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Новые люди намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. - подчеркнул Дмитрий Зубов

Он призвал всех принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования. (Стать наблюдателем можно, пройдя по ссылке на сайт: https://newpeople.ru/observer).



Представитель регионального отделения рассказал, на какие ухищрения могут пойти те, кто хочет поставить под сомнение легитимность выборов.

Существует немало видов нарушений: это и подкуп, и знаменитая история с проставленными галочками. Участники форума рассказывали, что в прошлом году члены участковых избирательных комиссий порой жестко реагировали на наших представителей. Но все стояли до последнего. Ребята должны знать, что такие случаи бывают. И мне хочется, чтобы наблюдатели оказались к ним готовы. Тем более, многие пойдут работать на участки в первый раз.



Впечатление от форума Новых людей у калужского спикера осталось очень хорошее. Он увидел много молодых людей, которые искренне готовы бороться за чистоту выборов.

- Настоящий наблюдатель - друг, соратник и единомышленник. Он должен разделять цели партии и смыслы, заложенные в ее программе. Нужно выстраивать диалог между политическими партиями, кандидатами и этими людьми. Чем больше наблюдателей будут подходить ответственно к своей работе и к своему гражданскому долгу, тем честнее будут выборы, и тем быстрее у нас настанет демократия, - уверен Дмитрий Зубов.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.