Владислав Шапша встретился с председателем Калужского областного совета профсоюзов

В пятницу, 3 сентября, в Калуге глава области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с председателем территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» Александром ГРЕЧАНИНОВЫМ. В ней также принял участие заместитель губернатора Константин Горобцов.

Центральная тема разговора – деятельность Калужского облсовпрофа, который был создан в регионе 25 октября 1948 года.

По словам, Александра Гречанинова, сегодня региональный совет профсоюзов объединяет 20 областных отраслевых организаций. Основная его задача – защита социально-трудовых прав и интересов своих членов. Для этого правовые и технические инспекторы профобъединений регулярно выезжают с проверками на предприятия, где есть профсоюзы. В обсуждении проблем участвуют не только работники, но и представители министерства труда и социальной защиты области, прокуратуры, трудовой инспекции, пенсионного фонда и фонда социального страхования. Еще один способ защиты прав трудящихся – заключение коллективного договора. Он позволяет регулировать социально-трудовые отношения между работниками и работодателем, в том числе по вопросам предоставления дополнительных льгот и гарантий.

Александр Гречанинов подчеркнул, что установление в области празднования Дня профессиональных союзов 25 октября, свидетельствует о признании заслуг его активистов.

Владислав Шапша, в свою очередь, отметил важную роль профсоюзного движения в защите прав работающих граждан и сохранении стабильной ситуации в экономике региона.