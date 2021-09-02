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Калужан просят собрать желуди для выращивания дубов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 12:08 5 636
Калужан просят собрать желуди для выращивания дубов

В Калужской области стартовала ежегодная акция «Из малого желудя — могучий дуб!», которую проводит национальный парк «Угра».

Специалисты выяснили, что в природном комплексе «Козельские засеки», чью основу составляют вековые дубы, желуди, которые прорастают под пологом деревьев, не могут выжить.

- Поддерживают количественный состав дубов саженцами, которые выращивают в питомнике Березичского лесничества, - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - К сожалению, сейчас в питомнике Березичского лесничества не хватает посадочного материала. Поэтому представители нацпарка обратились к калужанам за помощью в сборе желудей.

Собранные желуди можно принести:

  • в визит-центр национального парка «Угра» в Гостиных рядах (г. Калуга, ул. Ленина, 124), тел. 8-4842-22-61-66;
  • в дирекцию парка (г. Калуга, с. Пригородное лесничество, д.3 а), тел. 8-4842-27-70-24;
  • в ближайшее от вас лесничество, предварительно позвонив по телефону 8-4842-22-61-66.

Акция по сбору желудей продлится до 31 октября.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 12:08 5 636
Тэги: общество экология
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