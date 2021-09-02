Калужан просят собрать желуди для выращивания дубов
В Калужской области стартовала ежегодная акция «Из малого желудя — могучий дуб!», которую проводит национальный парк «Угра».
Специалисты выяснили, что в природном комплексе «Козельские засеки», чью основу составляют вековые дубы, желуди, которые прорастают под пологом деревьев, не могут выжить.
- Поддерживают количественный состав дубов саженцами, которые выращивают в питомнике Березичского лесничества, - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - К сожалению, сейчас в питомнике Березичского лесничества не хватает посадочного материала. Поэтому представители нацпарка обратились к калужанам за помощью в сборе желудей.
Собранные желуди можно принести:
- в визит-центр национального парка «Угра» в Гостиных рядах (г. Калуга, ул. Ленина, 124), тел. 8-4842-22-61-66;
- в дирекцию парка (г. Калуга, с. Пригородное лесничество, д.3 а), тел. 8-4842-27-70-24;
- в ближайшее от вас лесничество, предварительно позвонив по телефону 8-4842-22-61-66.
Акция по сбору желудей продлится до 31 октября.
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