В Калуге 89 детей родились за неделю
За неделю, с 23 по 28 августа, в Калуге родились 89 детей. Среди них 46 девочек и 43 мальчика. Во вторник, 31 августа, об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.
Среди новорожденных были две двойни.
Минимальный вес ребенка составил 2340 граммов, максимальный - 4480 граммов.
Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой старшей - 42 года. Самому молодому папе - 24 года, самому старшему - 45 лет.
Среди редких имен, которыми калужане назвали малышей, в ЗАГСе отметили следующие: Аделина, Зоя, Владлена, Мира и Мия.
Также за неделю в Калуге сыграли 105 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 17 лет, самой старшей - 66. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 77.
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