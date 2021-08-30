В Калужской области 280 108 человек привились от коронавируса

В Калужской области число привитых от коронавируса жителей выросло до 280 108. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в правительстве региона.

- Каждый их них внес вклад в формирование коллективного иммунитета, - подчеркнули в правительстве. - Все больше людей сейчас задумываются о развитии этого защитного механизма и на рабочем месте. Около 100 предприятий и учреждений региона уже имеют на руках паспорт о коллективном иммунитете. Первым обладателем такого документа в середине июля стал региональный Минфин. А передовики кампании на данный момент – учителя балабановской школы № 1. Обезопасили себя и своих учеников от опасного вируса 92% педсостава. Побейте их рекорд и запишитесь на прививку всем коллективом!