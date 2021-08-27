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Владислав Шапша принял участие в Форуме городов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.08.2021 12:10 0 159
Владислав Шапша принял участие в Форуме городов

В четверг, 26 августа, в Москве губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в V Форуме городов высокого научного и технологического потенциала. Его заключительное пленарное заседание на тему: «Стратегия Центра: базис диверсификации - устойчивость территорий особого государственного значения» состоялось в Аналитическом центре Правительства Российской Федерации.

Форум городов ежегодно организует госкорпорация «Росатом».

В течение двух дней участники обсудили будущее корпоративных моногородов с высоким научно-техническим потенциалом.

В ходе дискуссии Владислав Шапша отметил, что и в Обнинске есть немало проблем. Вместе с тем, по словам губернатора, за последние пять лет население наукограда выросло на десять тысяч человек, бюджет города за шесть лет увеличился с двух до семи миллиардов рублей. Строятся современные детские сады и школы, совершенствуется инфраструктура. Этому, по мнению главы региона, способствуют участие в национальных проектах и тесное взаимодействие города с госкорпорацией «Росатом», присутствие в наукограде крупнейших научных институтов, связанных с ядерной тематикой, и мощной образовательной базы.

- И мы пользуемся этими возможностями, - подчеркнул Шапша. - Есть у нас сильная образовательная составляющая, и мы предлагаем на базе Обнинска создать новое учебное заведение, которое могло бы со школы готовить ребят, чтобы они поступали в атомные вузы, а дальше уже ехали работать в закрытые города и развивать атомную промышленность.

Он также рассказал о планах по созданию совместно с ГК «Росатом» Научно-технологического центра «Парк ядерных и медицинских технологий:

- Мы предлагаем реализовывать инновационные проекты на территории Калужской области и города Обнинска. Это для нас и есть главный источник развития.

При этом Владислав Шапша отметил, что Калужская область входит в десятку российских регионов, наиболее привлекательных для внутренней миграции.

- Мы создаем благоприятную среду, пользуясь возможностями региона, национальных проектов и партнерских отношений с теми корпорациями, которые работают на территории Калужской области, - заявил губернатор.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.08.2021 12:10 0 159
Тэги: общество область
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