Главные новости в Калужской области 26 августа: Калуга 1971 года и спиленные деревья
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 26 августа.
Прошло 50 лет
В ближайшую субботу, 28 августа, Калуга отметит свое 650-летие. А полвека назад город праздновал 600-летие. Государственный архив документов новейшей истории Калужской области предоставил фотографии юбилейных мероприятий в Калуге в 1971 году. Сейчас к празднику откроют Дворец спорта, а тогда – филармонию. На главной сцене выступит Полина Гагарина, а тогда – Клавдия Шульженко.
Спилили быстро
На улице Театральной в Калуге спилили три старых дерева. Еще три ждут своей очереди. Городской голова объяснил, зачем это сделано.
Как добраться
28 августа из-за праздничных мероприятий в Калуге проще всего будет передвигаться пешком, на велосипеде или самокате. Улицы закроют как для машин, так и для автобусов с троллейбусами.
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