Послание в 2071 год, открытие филармонии и концерт на стадионе: как Калуга праздновала 600-летие

В ближайшую субботу, 28 августа, Калуга отметит свое 650-летие. А полвека назад город праздновал 600-летие. Государственный архив документов новейшей истории Калужской области предоставил фотографии юбилейных мероприятий в Калуге в 1971 году.

Уже в начале 1971 года бюро художественного конструирования Калужского машзавода была разработана и подготовлена сувенирная продукция к 600-летию Калуги.

В марте на 13 сессии Калужского городского Совета депутатов трудящихся обсуждалась подготовка к празднованию 600-летия. Этой теме была посвящена выставка эскизов и проектов оформления областного центра к юбилею, развернутая в вестибюле Дома Советов, где проходила сессия. На выставке всеобщее внимание привлек эскиз скульптуры женщины с искусственным спутником Земли в руке. Планировалось, что монумент будет возвышаться у моста через Оку при въезде в Калугу, его установка будет приурочена к 600-летию Калуги.

Также на сессии обсуждали завершение строительства концертного зала, обелиск в честь 600-летия Калуги.

Калужские архитекторы в канун юбилея города выполнили большое количество значительных для облика города сооружений. Проектной группой городского отдела строительства и архитектуры были сделаны проекты 22 скверов и бульваров, шести памятных обелисков, множество малых архитектурных форм, рекламных проспектов и фасадов жилых домов, а также нового кинотеатра напротив гостиницы «Калуга» (будущий «Космос») и реконструкции кинотеатра «Центральный.

Наиболее значительным архитектурным проектом юбилейного года стало завершение строительства нового здания областной филармонии. Здание было спроектировано главным архитектором области Евгением Киреевым в сжатые сроки. Ход строительства стал центральной темой культурных новостей, освещаемой газетами «Знамя» и «Молодой ленинец», в которых регулярно выходили статьи под заголовком «Филармонию к юбилею».

Строительство филармонии было общегородской стройкой и потому ее открытие стало одним из центральных мероприятий юбилейных торжеств. Формально первый концерт был дан в фойе еще не сданной филармонии специально для ее строителей артистами филармонии Чечено-Ингушской АССР 20 августа. Однако ее официальное открытие состоялось в юбилейный день – 3 сентября 1971 года. Специально к празднику уроженец Калуги композитор Серафим Туликов написал песенно-хоровую сюиту «Приокские рассветы», которая состояла из пяти частей и была полностью исполнена в концертном зале филармонии.

Панорама новой Калуги (часть ул. Ленина) от стадиона в сторону кинотеатра Центральный.

Юбилейные торжества 3 сентября 1971 года в Калуге начались с массового митинга, который состоялся на месте закладки монумента в честь 600-летия Калуги.

На митинге присутствовали гости, прибывшие на торжества в Калугу: секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломенцев, трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник Иван Никитович Кожедуб, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, полковник Георгий Степанович Шонин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, полковник Анатолий Васильевич Филипченко.

Митинг открыл председатель исполкома Калужского городского Совета депутатов трудящихся Геннадий Чиликин, который объявил о награждении города Калуги орденом Трудового Красного Знамени «за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана».

В основание памятника 600-летию Калуги заложили капсулу с посланием калужанам коммунистического будущего из 2071 года.

4 сентября в 12:00 началось шествие, посвященное 600-летию Калуги и награждению города орденом Трудового Красного Знамени.

В шествии приняли участие руководители города и области, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, гости города, среди которых был летчик-космонавт, Герой Советского Союза, полковник Георгий Степанович Шонин.

Участники торжественного шествия под звуки оркестра отправились от Дома Советов к площади Ленина, где возложили цветы к памятнику Ленину, прошли по улице Гагарина к памятнику Циолковскому, у которого также состоялась церемония возложения цветов. Далее колонна последовала на площадь Победы к Вечному огню.

От площади Победы участники шествия направились на стадион «Локомотив», где состоялось театрализованное праздничное представление, собравшее тысячи зрителей.

Праздничное шоу погрузило зрителей в историю города с древних времен до XX века: времена Золотоордынского ига, восстание Болотникова, Отечественная война 1812 года, революции, Великая Отечественная война.

В завершении представления вдоль трибун проехала колонна машин, с которых зрителей приветствовали передовики производства крупнейших заводов Калуги.

После представления начался концерт, который открыли дикторы центрального телевидения Светлана Моргунова и Евгений Суслов.

В Калуге тогда выступали Народная артистка РСФСР Клавдия Шульженко и Заслуженная артистка РСФСР Алла Соленкова.

Улица Кирова (бывшая Садовая) часть улицы от магазина Детский мир к церкви Иоанна Предтечи, с построенным кинотеатром Центральный в советский период.

Калужский Дом Советов.

Здание областной филармонии, построенное к 600-летию г. Калуги.

Мост через реку Оку, украшенный флагами в честь 600-летия г. Калуги.

Световое табло, установленное на мосту через реку Оку к юбилею города.

Магазин «Юбилейный» на площади Победы, украшенный к юбилею города.

Улица Кирова, украшенная к празднованию 600-летия г. Калуги.

Фасад здания универмага «Калуга» в преддверии юбилея.

Ярмарка в Гостиных рядах, приуроченная к 600-летию города Калуги.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Калуги орденом Трудового Красного Знамени. Москва, Кремль. 02.09.1971.

Поздравительный адрес в честь 600-летия Калуги от четырежды Героя Советского Союза, маршала Г.К. Жукова. 29.08.1971.

Поздравительная телеграмма в честь 600-летия Калуги от дважды Героя Советского Союза, маршала А.М. Василевского.

Приветствие летчиков-космонавтов с поздравлением города Калуги с юбилеем. В числе подписавших приветствие летчики-космонавты СССР: Г.С. Титов, Б.В. Волынов, Е.В. Хрунов, Е.Г. Николаев, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский. Опубликовано в газете «Знамя» от 3 сентября 1971 года, № 206.

Информационный стенд, посвященный празднованию 600-летия Калуги перед Гостиными рядами.

Каменная плита, на которой высечена надпись о закладке капсулы с письмом потомкам-калужанам 2071 года.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза, полковник Г.С. Шонин выступает на митинге, посвященном закладке монумента в честь 600-летия Калуги.

Фрагмент письма потомкам-калужанам 2071 года.

Торжественная закладка капсулы с посланием потомкам-калужанам. Капсулу несет рабочий машиносторительного завода, Герой Социалистического труда Евстигнеев в сопровождении председателя колхоза «Протва», Героя Социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР Ермакова и летчиков-космонавтов, Героев Совеского Союза, полковника Г.С. Шонина и полковника А.В. Филипченко.

Участники торжественного шествия в честь 600-летия Калуги, ветераны комсомола в сквере у памятника В.И. Ленину.

План праздничных мероприятий, посвященных 600-летию Калуги (3-5 сентября 1971 года).

Приглашение на театрализованное представление в честь 600-летия Калуги.

Фрагмент театрализованного представления. Крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, опорой которого была Калуга.

Фрагмент театрализованного представления. Отечественная война 1812 года.

Фрагмент театрализованного представления. Калужане-революционеры с воззванием калужского социал-демократического союза в руках.

Фрагмент театрализованного представления. Великая Отечественная война.

Гости и жители Калуги приветствуют передовиков производства крупных калужских заводов.

Ветераны и передовики производства завода КЗАМЭ.

Передовики производства калужского завода СДВ.

На сцене стадиона «Локомотив» поет Народная артистка РСФСР Клавдия Шульженко.

На сцене стадиона «Локомотив» поет Заслуженная артистка РСФСР Алла Соленкова.

Гости и жители Калуги на трибунах стадиона «Локомотив» под зонтами слушают концерт, посвященный 600-летию города Калуги.