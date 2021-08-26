Владислав Шапша встретился с руководством «Сбербанк-АСТ»

В четверг, 26 августа, в Москве губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Сбербанк-АСТ» Николаем Андреевым.

Обсуждались вопросы совместной работы и дальнейшего сотрудничества региона и АО «Сбербанк-АСТ». Отдельное внимание было уделено внедрению практики общественных слушаний при разработке технических заданий на закупку сложного оборудования с привлечением заказчиков, производителей и федеральных экспертов.

По оценке руководства АО «Сбербанк-АСТ», в настоящее время Калужская область - лидер в Центральном федеральном округе по доле электронных процедур. Большинство закупок для нужд Калужской области – 87% - приходится на электронную торговую площадку СберА, с которой регион сотрудничает уже более 10 лет. При этом, конкурентность закупок нашего региона выше, чем в среднем по данному ресурсу, как следствие, экономия по результатам торгов вдвое выше.

Стороны отметили стабильность работы данной площадки, своевременное оказание содействия пользователям по интересующим их вопросам и проблемам, оперативность доработки сервисов при изменениях законодательства.

Представители АО «Сбербанк-АСТ» предложили осуществить интеграцию используемой в Калужской области системы маркетинговых исследований для малых закупок и электронного магазина SberB2B, что позволит калужским предпринимателям создавать свои «электронные витрины», расширить доступ к государственным и коммерческим закупкам.

Подводя итог встречи, Владислав Шашпа высоко оценил работу электронной торговой площадки СберА и её представительства на территории региона:

- Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по многим перспективным направлениям.