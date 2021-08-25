Калужская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим миграционным притоком

По итогам 2020 года Калужская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим миграционным притоком. Такие данные содержатся в исследовании РБК, опубликованном в среду, 25 августа.

По данным Росстата, на каждые 10 000 населения Калужской области приехавших к нам из других регионов россиян больше на 20,3, чем уехавших из области.

Выше Калужской области в этом рейтинге только Крым (21,2), Ингушетия (33,5), Тюменская область (35,2), Краснодарский край (37,8), Московская область (39,9), Адыгея (51,1), Калининградская область (80,5), Ленинградская область (145,8) и Севастополь (184,7).

Среди тех регионов, откуда больше всего уезжают, авторы исследования отметили следующие: Чукотка, Магадан, Коми и Мурманск.

По данным статистики, внутренняя миграция в пандемийный 2020 год замедлилась. Падение по сравнению с 2019 годом - 13%, с 2018 – 20%.

- В период пандемии перемещения между регионами не могли не снизиться, — пояснил РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. — Люди боялись менять место жительства; кроме того, были и ограничения на перемещения, введенные региональными властями.

Снижение числа переезжающих было также связано с общим замедлением экономики, сказал РБК демограф Алексей Ракша. При бурном экономическом развитии трудовые ресурсы чаще перемещаются в поисках работы и больших зарплат, а в период эпидемии COVID-19 этот процесс, естественно, замедлился, считает он.

- Слишком высока была неопределенность, все сидели и пережидали это непонятное время, - отметил эксперт.

В то же время суммарное население Калужской области сократилось до минимального за 50 лет значения.