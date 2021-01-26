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Население Калужской области сократилось до минимального за 50 лет значения

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.01.2021 11:21 12 2554
Население Калужской области сократилось до минимального за 50 лет значения

Население Калужской области на 1 января 2021 года составило 1 000 708 человек. Это на 1867 меньше, чем было год назад, сообщается в официальном отчете Калугастата, опубликованном 26 января.

Смертность превысила рождаемость на 7743. Остаться регионом-миллионником Калужской области позволил лишь миграционный прирост – за год количество приехавших превысило число уехавших на 5876.

На данный момент в Калужской области 758 809 человек живут в городах, 241 899 – в сельской местности.

Нынешнее количество жителей в Калужской области – минимальное за всю историю современной России. Предыдущий антирекорд был установлен как раз год назад. Население меньше, чем сейчас, у нас было только 50 лет назад - в далеком 1970 году (994 тысячи). После этого до середины 90-х наблюдался стабильный рост. Максимальное количество жителей в Калужской области было зафиксировано в 1996 году – 1 088 982.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.01.2021 11:21 12 2554
Тэги: общество статистика
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