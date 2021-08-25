Калужское общество «Знание» перейдет на цифровую платформу

Во вторник, 24 августа, на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, рассматривался вопрос перезапуска Калужского регионального отделения общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» на современную цифровую платформу.

Общество «Знание» было создано в 2015 году указом президента. В недавнем Послании Федеральному Собранию глава государства обратил внимание на необходимость модернизации Общества с помощью перехода на современную цифровую платформу. Это даст возможность донести необходимую информацию до каждого жителя страны, прежде всего, до молодежи.

Первым масштабным проектом обновленного общества «Знание» стал просветительский марафон «Новое знание». Перед молодой аудиторией с лекциями, мастер-классами и на открытых уроках выступили первые лица страны и специалисты различных отраслей. Работа всех площадок марафона транслировалась в интернете.

В рамках проекта «Умные недели» и Молодежного форума Российского общества «Знание» «Маркетинг и новые медиа» в Калужскую область для чтения лекций были приглашены ведущие российские эксперты. Совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области продолжается реализация постоянных просветительских мероприятий. В их числе: «Россия в авангарде борьбы с терроризмом», «Профилактика коррупционных правонарушений», «Государственная национальная политика: 1000 лет вместе». С целью популяризации достижений российской науки и культуры проводятся лекции «Пять прививок, которые спасли мир», «Великие умы России». Для воспитателей дошкольных организаций и школ организованы семинары по вопросу адаптации и интеграции мигрантов в социальную и культурную жизнь региона. К 650-летию основания Калуги разработан проект «Крепость земли Российской», рассчитанный на разные возрастные категории.

Председатель Калужского регионального отделения общества «Знание» Татьяна Артемова также рассказала, что просветители области начинают сотрудничать с новой цифровой образовательной платформой «Другое дело». Она дает возможность пользователям принимать участие в общественно полезных делах и получать за это поощрения в виде путешествий, стажировок.

Глава области подчеркнул, что просветительская деятельность регионального отделения тематически разнообразна.

- Прошу всех воспользоваться теми возможностями, которое сегодня дает общество «Знание» и активно включаться в эту работу, – заявил губернатор, обращаясь к руководителям министерств и ведомств региона.

Шапша также попросил провести лекцию «Пять прививок, которые спасли мир» во всех районах области.