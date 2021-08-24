В Калуге за неделю родились 85 детей

В Калуге за неделю, с 16 по 21 августа, родились 85 детей. Среди них 42 девочки и 43 мальчика, сообщили во вторник, 24 августа, в городском управлении ЗАГС.

Самый маленький новорожденный весил 1700 граммов, а самый большой - 4940 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, а самой старшей 44 года.

Самому молодому папе - 18 лет, самому старшему - 56.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Макар, Георгий, Ассоль, Мия, Мирон и Милена.

Также за эту неделю в Калуге сыграли 112 свадеб.

Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, а самой старшей - 46.

Самому молодому жениху 22 года, самому старшему - 49 лет.