В Калуге за неделю родились 85 детей
В Калуге за неделю, с 16 по 21 августа, родились 85 детей. Среди них 42 девочки и 43 мальчика, сообщили во вторник, 24 августа, в городском управлении ЗАГС.
Самый маленький новорожденный весил 1700 граммов, а самый большой - 4940 граммов.
Самой молодой маме исполнилось 18 лет, а самой старшей 44 года.
Самому молодому папе - 18 лет, самому старшему - 56.
Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Макар, Георгий, Ассоль, Мия, Мирон и Милена.
Также за эту неделю в Калуге сыграли 112 свадеб.
Самой молодой невесте исполнилось 19 лет, а самой старшей - 46.
Самому молодому жениху 22 года, самому старшему - 49 лет.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!