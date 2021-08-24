В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 561, сообщили во вторник, 24 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 89 калужан.

Выявлены 118 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 184.

Выздоровели от коронавируса 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 40 632 калужанина.

На лечении остается 2991 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.

По всей России выявлена за сутки 18 833 случая коронавируса. За весь период - 6 785 374. Выписан за сутки – 18 636, за весь период – 6 053 503. За последние сутки умерли 794 человека, за все время – 177 614.

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