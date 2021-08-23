В Калуге завершается строительство нового госпиталя для больных коронавирусом

В Калуге завершается возведение нового корпуса инфекционной больницы на Грабцевском шоссе. В понедельник, 23 августа, об этом сообщило министерство строительства и ЖКХ региона. Коронавирусный госпиталь сможет принять при необходимости до 500 пациентов.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин выложил короткое видео со стройплощадки.

Ранее, напомним, сообщалось, что в сентябре в госпитале должны начать установку оборудования.