Новый ковидный госпиталь в Калуге сможет принять до 430 пациентов

В Калуге продолжается строительство нового госпиталя для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе. Во вторник, 3 августа, о ходе работ рассказала депутат Законодательного Собрания, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.

- В ноябре прошлого года Губернатор области Владислав Шапша принял решение о строительстве ковидного госпиталя. Судя по тому, как разворачивалась пандемия, было понятно, что ковид «пришел» не на один год. Поэтому такой госпиталь был необходим.

Учитывая, что здание госпиталя должно быть быстровозводимым, одноэтажным, чтобы упростить его функционирование и логистику перемещения пациентов, требовалась большая территория. Кроме того, необходимо было «привязать» его к медицинскому учреждению, чтобы использовать инфраструктуру действующей больницы. В результате было принято решение о строительстве госпиталя на территории, расположенной в непосредственной близости от Калужской областной инфекционной больницы. Весной был выбран проект и определена площадка размером 6 га. Сейчас активно идет строительство, формируется фундамент и устанавливается каркас. После возведения зданий предстоит выполнить внутреннюю отделку, подвести коммуникации.

Как пояснила Елена Алешина, ковидный госпиталь будет включать лечебные корпуса, реанимацию, операционный блок, кислородную станцию, помещения «чистой зоны» для персонала, станцию дезинфекции, пропускной пункт. Это будет единый комплекс, состоящий из нескольких зданий, соединенных переходами. Он будет входить в структуру Калужской областной инфекционной больницы.

Елена Алешина.

- Для работы в условиях повышенной готовности стационар будет иметь 340 мест: 310 коек будут находиться в боксах и 30 – в реанимации, - отметила главный врач инфекционки. - Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации больница сможет принять дополнительное количество пациентов – всего до 430 человек.

На приобретение первой очереди оборудования из областного бюджета планируется направить порядка 145 миллионов рублей.

- Например, предусматриваем возможность использования современных передвижных цифровых рентген-комплексов, узи-аппаратов, электрокардиографов, - рассказала Алешина. - Будем закупать дополнительное количество аппаратов ИВЛ, мониторов и другого оборудования. Нам предстоит провести торги и выполнить большой объем закупок таким образом, чтобы в сентябре больница была оснащена.