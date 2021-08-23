В Калужской области количество привитых от коронавируса выросло до 265 тысяч человек

В Калужской области количество привитых от коронавируса жителей выросло до 265 072. В понедельник, 23 августа, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За последние две недели прививку сделали 22 тысячи человек, с начала лета – 160 тысяч.

- Министерство здравоохранения напоминает, что в период пандемии при появлении симптомов острого респираторного заболевания необходимо вызвать врача на дом, - напомнили также в правительстве Калужской области. - Не занимайтесь самолечением. Берегите себя и своих близких!