Шапша поздравил калужан с Днем флага России

В воскресенье, 22 августа, отмечается День Государственного флага России. С этим праздником жителей Калужской области поздравил губернатор Владислав ШАПША:

- 30 лет назад бело-сине-красный триколор стал официальным флагом России. Он отражает историю страны и её традиции, символизирует преемственность поколений и верность Отчизне. Флаг объединяет разные народы в их стремлении к укреплению государства, защите национальных интересов. Он связывает воедино трудовые успехи и боевые победы, научные открытия и культурные достижения наших соотечественников.

Наш регион вносит значительный вклад в развитие страны. Пусть сегодняшний день вдохновит жителей Калужской области на новые свершения во благо Родины!