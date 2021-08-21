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Этот день в истории: второй визит Пушкина

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2021 08:00 1 284
Этот день в истории: второй визит Пушкина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 августа.

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Тимирязев Василий Иванович (до 16.10.1814). Сменил на этом посту бригадира Шепелева Ивана Дмитриевича (с 22.12.1806)

1834Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, во второй раз приехал в Полотняный Завод Калужской губернии, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе Гончаровых в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаевны.

1970 – умер художник-офортист Петр Васильевич Беляков (1896 – 1970). Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.08.2021 08:00 1 284
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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