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21 августа Пушкин приехал в Полотняный завод

Что происходило в Калужской области 21 августа в разные годы.
21.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 августа.

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Тимирязев Василий Иванович (до 16.10.1814). Сменил на этом посту бригадира Шепелева Ивана Дмитриевича (с 22.12.1806)

1834Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, во второй раз приехал в Полотняный Завод Калужской губернии, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе Гончаровых в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаевны.

1970 – умер художник-офортист Петр Васильевич Беляков (1896 – 1970). Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.

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