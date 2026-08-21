Что происходило в Калужской области 21 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 августа.

1812 - Калужским губернским предводителем дворянства назначен полковник Тимирязев Василий Иванович (до 16.10.1814). Сменил на этом посту бригадира Шепелева Ивана Дмитриевича (с 22.12.1806)

1834 – Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель, во второй раз приехал в Полотняный Завод Калужской губернии, где пробыл до 6 сентября. В усадьбе Гончаровых в апреле 1829 года он просил руки Натальи Николаевны.

1970 – умер художник-офортист Петр Васильевич Беляков (1896 – 1970). Создал много офортов, изображающих памятники архитектуры Калуги.