В Калужской области 10 новых маршрутов школьного автобуса откроется с 1 сентября

В четверг, 19 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие во Всероссийском совещании, которое в режиме ВКС провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Речь шла о готовности системы образования к началу нового учебного года.

1 сентября в Калужской области начнет работать 348 школ. За парты сядут 113 055 учеников, из них 13 055 ребят пойдут в первый класс.

В новом учебном году в школы региона впервые придет работать 125 молодых педагогов в возрасте до 35 лет.

Почти 50 000 учеников начальной школы области будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В дополнение к 282 маршрутам школьных автобусов откроется 10 новых, будут продлены 33.

- За счет областного бюджета купим семь школьных автобусов, - подчеркнул Владислав Шапша. - В этом году направили запрос в Министерство просвещения России на получение субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт школ региона.