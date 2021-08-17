В Калуге радио и телевидение отключат 17 и 18 августа

В Калуге 17 и 18 августа не будет работать цифровое телевидение и аналоговые радиостанции. Отключение связано с работами по монтажу подсветки на телевизионной башне, сообщает городская управа.

Отключение радио и телевидения в Калуге 17 и 18 августа с 10:30 до 17:00:

Телеканалы первого и второго мультиплексов;

Радио «Маяк» (частота 98,7 МГц);

Радио «Вести» (частота 107,1 МГц);

«Радио России» (частота 104,3 МГц).

- Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении администрации города.