Шапша анонсировал большую ярмарку в Калуге

В понедельник, 16 августа, на заседании правительства Калужской области обсуждали меры по снижению цен на продукты питания в регионе и создание условий для торговли фермеров.

- Ярмарочная торговля – это возможность приобрести продукцию садоводов-огородников и фермеров без магазинной наценки, - заявил по итогам мероприятия губернатор Владислав ШАПША. - Мы значительно увеличили количество мест для такого вида торговли в области. В этом году организовано около 70 площадок на почти 6000 мест и 13 ярмарок выходного дня на 300 мест.

Глава региона также анонсировал большую ярмарку в областном центре:

- Так, в сквере Ленина 20 августа откроется традиционная еженедельная двухдневная ярмарка и в Калуге. Около 40 фермеров уже заявили о своем желании в ней участвовать.