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Калужским сиротам нашли съемное жилье после вмешательства прокуратуры

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.08.2021 17:23 1 491
Калужским сиротам нашли съемное жилье после вмешательства прокуратуры

В Калуге сироты едва не оказались на улице, однако в итоге им все-таки нашли жилье. В понедельник, 16 августа, об этой ситуации рассказали в Генеральной прокуратуре России.

- Была организована проверка в связи с обращением местного жителя, относящегося к категории детей-сирот, о нарушении его права на обеспечение жильем и выселении из государственного автономного учреждения «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь Крылья!» города Калуги, - сообщили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, с ноября 2016 года заявителю в нарушение закона не предоставляется отдельная благоустроенная квартира. С 2017 года ему совместно с супругой, также относящейся к сиротам, выделена комната в социальной гостинице. Вместе с тем приказом руководителя центра гражданам, достигшим 23 лет, было предписано в срок до 1 августа 2021 года выселиться.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, внесенных прокуратурой области, данный незаконный приказ отменен, - сообщили в Генпрокуратуре. - Права заявителя и иных лиц на проживание в центре восстановлены. Кроме того, прокуратурой области заявителю оказана помощь в подборе жилого помещения в Калуге и заключении договора найма, по которому ему предоставляется ежемесячная компенсация на оплату расходов до фактического обеспечения жильем.

В целях исправления ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам в Калужской области, в том числе по инициативе органов прокуратуры, в текущем году организовано строительство домов в четырех районах региона. На 20% увеличен объем финансирования.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.08.2021 17:23 1 491
Тэги: общество недвижимость прокуратура
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