В Калуге 76 детей родились за неделю

В Калуге за неделю, с 9 по 14 августа, родились 76 детей. Среди них 41 мальчик и 35 девочек, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 2190 граммов, максимальный - 4500 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 17 лет, а самой старшей - 44 года. Самому молодому папе - 18 лет, самому старшему - 53 года.

В нашем городе появились Теона, Аделина, Велизар, Игнатий, Сара, Демьян и Захар.

За эту же неделю в Калуге сыграли 108 свадеб. Самой молодой невесте исполнился 21 год, а самой старшей - 57 лет. Самому молодому жениху - 18 лет, самому старшему - 57.