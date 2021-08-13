Шапша собирается улучшить качество жизни калужан с помощью цифровых технологий

В пятницу, 13 августа, в Калуге прошло ключевое событие форума «Цифровая эволюция» – пленарное заседание. Участие в нем принял губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Вместе с Максутом Шадаевым, Александром Хинштейном, экспертами обсудили вопросы цифровых изменений, - отметил по итогам мероприятия глава региона. - В Калужской области уже много примеров успешного использования передовых цифровых технологий. Однако необходим системный подход. Сформировали региональную Стратегию цифровой трансформации и четко понимаем за счёт каких ресурсов будем решать наши задачи.

Вместе с Госкорпорацей «Росатом», МИФИ, Курчатовским исследовательским центром создается Инновационная научно-технологическая долина центра ядерных и медицинских технологий в Обнинске. Планируется запуск тестовой площадки и R&D центра разработок для создания передовых цифровых решений по направлениям — умная энергетика, умный транспорт, умная городская и образовательная среда, умный дом. В работе также проект по созданию IT-кампуса для одаренных детей России.

- Уверен, что благодаря цифровым изменениям мы сможем существенно улучшить качество жизни людей! – заявил Владислав Шапша.