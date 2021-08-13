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В Калужской области захоронили останки 124 человек, убитых во время Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 13.08.2021 12:27 0 378
В Калужской области захоронили останки 124 человек, убитых во время Великой Отечественной войны

В четверг, 12 августа, в деревне Крюково Барятинского района появилась новая братская могила. Там прошло захоронение останков 124 мирных жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками во Время Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

- В январе 1942 года в деревнях Бельная и Крюково Барятинского района были расстреляны и сожжены более 500 мирных жителей. Многие из них были убиты фашистами целыми семьями, - подчеркнули в СК. - Следователи и криминалисты следственного управления по Калужской области совместно с представителями поискового движения России извлекли из земли 619 фрагментов костных человеческих останков. Были обнаружены и фрагменты обуви и одежды, медальон, пули. Уцелели и детские косички. Поисковые работы проводились несколько месяцев, были подняты архивные документы, опрошены очевидцы событий и их родственники, использовалась специальная криминалистическая и строительная техника.

Из показаний выживших очевидцев удалось узнать, что мирных граждан заставляли искать и собирать трупы жителей деревни Крюково. Тела свозили в бункер-землянку, вырытую до начала боевых действий на территории деревни.

Поиском и сбором убитых заставляли заниматься детей в возрасте до 16 лет, а женщин - складированием трупов в землянке-бункере.

На месте захоронения организован мемориал.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 13.08.2021 12:27 0 378
Тэги: общество
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