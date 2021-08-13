В Калужской области еще четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 525, сообщили в пятницу, 13 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 53 калужанина.

Выявлены 126 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 42 850.

Выздоровели от коронавируса 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 714 калужан.

На лечении остается 2611 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 22 277 случаев коронавируса. За весь период - 6 557 068. Выписаны за сутки – 19 368, за весь период – 5 848 340. За последние сутки умерли 815 человек, за все время – 168 864.

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