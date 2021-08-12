В Калуге у старейшего дуба в парке обнаружено опасное заболевание

В начале нынешней недели городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил о странной жидкости, которая вытекает из ствола огромного дуба в Центральном парке культуры и отдыха. Специалисты обследовали дерево, и в четверг, 12 августа, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о результатах.

По результатам обследования специалисты Центра защиты леса и Минприроды определили, что дерево ослаблено и имеет признаки поражения бактериальной водянкой. Основными симптомами поражения стало появление темных мокнущих пятен, вытекание из трещин жидкости с неприятным кисло-сладким запахом. В местах поражения происходит отмирание тканей. Возбудителем является фитопатогенная бактерия, которая в результате своей жизнедеятельности выделяет газы, которые скапливаются под корой.

Также на дереве отмечены поражения мучнистой росы, возбудителем которой является сумчатый гриб Microsphaeraalphitoides Gr, что может привести к преждевременному засыханию листьев и отмиранию побегов.

- С целью детального определения патогенов и принятия мер по борьбе муниципалитету рекомендуется провести фитопатологическое обследование путем взятия проб, - рассказала начальник отдела охраны и защиты леса министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ольга МИРОНОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что этот дуб – старейший в черте Калуги. Ему около 135 лет.