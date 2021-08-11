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Калужских студентов-медиков попросили вернуться в наш регион после учебы в Москве

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 15:34 3 393
Калужских студентов-медиков попросили вернуться в наш регион после учебы в Москве

В среду, 11 августа, в Москве губернатор области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олегом Янушевичем. Глава региона также встретился со студентами из Калужской области, которые обучаются в МГМСУ.

Сейчас там получают образование 39 калужан, из них 29 – по целевому набору по направлениям «стоматология», «лечебное дело», «офтальмология», «хирургия», «онкология».

- Калужской области нужны врачи, в первую очередь, по специальности «лечебное дело», - подчеркнул Шапша. - Я надеюсь, у вас будет интерес вернуться в Калужскую область. Москва выглядит привлекательнее, но наш регион тоже предлагает хорошие условия работы.

По его словам, профессия врача сегодня находится в центре общественного внимания.

- Не все понимают, что врачи отдаются полностью своей работе. На них очень большая ответственность за людей, за их здоровье. Я желаю вам успехов, желаю научиться быть настоящими врачами, вернуться в Калужскую область. Вы нам очень нужны, - подчеркнул Владислав Шапша.

Он также отметил необходимость увеличения целевых мест для студентов области, которые будут направляться на учебу в медицинские вузы.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 15:34 3 393
Тэги: общество область владислав шапша здравоохранение
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