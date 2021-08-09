В Калужской области 243 614 человек привились от коронавируса
В Калужской области количество привитых от коронавируса выросло до 243 614. Такие данные утром в понедельник, 9 августа, опубликовало правительство региона.
- 243 614 человек уже вакцинировались от Covid19 в Калужской области, - говорится в сообщении правительства. - Они позаботились о себе и близких, а также внесли свою лепту в формирование общего защитного механизма. Всего прививку от опасного вируса сделали более 37 миллионов россиян. Изначально планировалось с ее помощью довести коллективный иммунитет к инфекции до 60%. Но в связи с появлением новых штаммов было решено проработать способы достижения показателя не менее 80%.
В Калуге записаться на вакцинацию можно по номеру телефона *040 или через портал Госуслуг.
Напомним, в Калужской области живет около одного миллиона человек. К октябрю планируется привить около 500 тысяч человек.
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