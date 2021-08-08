Шапша записал песню к юбилею Калуги вместе с известным музыкантом Тимуром Ведерниковым

Губернатор Калужской области готовит творческий подарок к 650-летию Калуги. Он поучаствовал в записи песни к юбилею города вместе с известным музыкантом Тимуром Ведерниковым.

- Готовим сюрприз вместе с Тимуром Ведерниковым и участниками проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к юбилею города Калуги, - написал Шапша в социальных сетях вечером 8 августа. - Все с искренней любовью к столице нашей области!

Губернатор опубликовал фото со звукозаписывающей студии и из парка культуры и отдыха.

Когда состоится премьера пени или клипа, пока не сообщается.

Тимур Ведерников - российский музыкант-мультиинструменталист. Заслуженный артист Ингушетии. В разное время Тимур Ведерников сотрудничал с Андреем Макаревичем, Евгением Маргулисом, Юрием Шевчуком, Олегом Митяевым, Юрием Лозой, Григорием Лепсом и другими.