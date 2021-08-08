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В Калуге 88 детей родились за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.08.2021 07:37 2 749
В Калуге 88 детей родились за неделю

В Калуге за неделю, со 2 по 7 августа, родились 88 детей. Среди них 43 мальчика и 45 девочек. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 2520 граммов, максимальный - 4650 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 21 год, а самому старшему - 61.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Аврора, Кириена, Агата, Мирон и Ева.

Также за неделю в Калуге сыграли 102 свадьбы. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 44 года. Самому молодому жениху - 21 год, самому старшему - 53 года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.08.2021 07:37 2 749
Тэги: общество статистика дети загс
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