В Калужской области 54 человека пострадали от укусов клещей за неделю

В Калужской области за неделю, с 26 июля по 1 августа, зафиксировано 54 укусов людей клещами. В трех случаях пострадали дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.

В девяти пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

С начала 2021 года в Калужской области по поводу укусов клещами в больницы обратились 1855 человек. Это на 110 больше, чем в 2020 году.