В Калужской области 54 человека пострадали от укусов клещей за неделю
В Калужской области за неделю, с 26 июля по 1 августа, зафиксировано 54 укусов людей клещами. В трех случаях пострадали дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
- Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.
В девяти пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
С начала 2021 года в Калужской области по поводу укусов клещами в больницы обратились 1855 человек. Это на 110 больше, чем в 2020 году.
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