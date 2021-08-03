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Владислав Шапша поздравил «Управление автомагистрали Москва – Бобруйск» с 65-летием

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2021 10:00 0 313
Владислав Шапша поздравил «Управление автомагистрали Москва – Бобруйск» с 65-летием

В понедельник, 2 августа, в Калуге губернатор Владислав Шапша посетил Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск) по случаю празднования 65-летия со дня образования учреждения.

В ведении управления находятся дороги, связывающие западную часть России и столицу страны с Беларусью.

Подведомственная сеть составляет более 1 500 километров федеральных дорог в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областях, 187 мостов и путепроводов, почти два десятка разноуровневых развязок, обеспечивающих удобные и безопасные пересечения автомобильных и железнодорожных путей, около 1 000 остановок общественного транспорта, 21 км шумозащитных экранов, 625 км линий освещения, 203 светофора и 78 комплексов фото- и видеофиксации, стоящих на страже дорожной безопасности.

Во время торжественной встречи с сотрудниками организации начальник управления Александр Яхнюк подчеркнул, что «Управление автомагистрали Москва – Бобруйск» – это учреждение с очень богатой историей:

- Самая главная наша гордость – наши люди. Треть коллектива отдали более 15 лет работе в нашем учреждении.

Владислав Шапша поздравил коллектив управления с 65-летием со дня образования организации, отметив, что в Калужской области из почти 16 000 километров дорог 500 километров находятся в управлении ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

- Состояние дорог за последнее время значительно изменилось в лучшую сторону, - отметил Шапша. - Это отмечают жители Калужской области. Во многом это благодаря вашему труду, активности вашего руководства. Я уверен, что намеченные планы, а это и дорога Калуга-Вязьма, и обход Медыни, и другие проекты, обязательно будут успешно реализованы.   

На данный момент Управлением проектируется порядка 100 километров двухполосных дорог, которые планируется перевести в четыре полосы. В ближайшее время должно начаться строительство обхода Медыни протяженностью 13 километров. В соответствии с принятыми проектными решениями обход будет с четырьмя полосами движения, тремя транспортными развязками в разных уровнях, мостом через реку Медынку и парными площадками отдыха.

На встрече с коллективом прошла торжественная церемония награждения. За многолетний добросовестный труд в дорожном хозяйстве и достигнутые профессиональные успехи Почетное звание «Заслуженный дорожник Калужской области» было присвоено Любови Гириной – ведущему эксперту дорожного хозяйства планово-экономического отдела. Почетную грамоту Губернатора Калужской области глава региона вручил Марине Веселковой – заместителю главного бухгалтера. Благодарность Губернатора получил системный администратор Александр Денисов. Благодарственное письмо Владислав Шапша вручил начальнику юридического отдела Елене Стульпинас.

Благодарственным письмом Губернатора Калужской области был также отмечен весь коллектив Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства».

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2021 10:00 0 313
Тэги: общество область авто
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