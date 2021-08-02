В Калуге 396 детей родились за июль

В Калуге за июль 2021 года родились 396 детей. Среди них 198 мальчиков и 198 девочек, сообщили 1 августа в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных были две двойни.

Самый маленький младенец весил 900 граммов, а самый большой - 4778 граммов.

Первенец появился в 137 семьях. Второй ребенок - в 162 семьях. Третий малыш - в 67 семьях, а четвертый и более - в 30 семьях.

За неделю, с 26 по 31 июля, в Калуги родились 96 малышей: 51 девочка и 45 мальчиков. Обе июльские двойни появились на свет как раз в последнюю неделю месяца.

Самой молодой маме исполнилось 18 лет, самой старшей - 43 года. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 50 лет.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Агата, Захар, Симеон, Ника, Беатриса и Анисия.

За неделю также в Калуге сыграли 96 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей - 76. Самому молодому жениху - 18 лет, самому старшему - 55 лет.