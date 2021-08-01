В Калужской области за сутки пять человек скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 477, сообщили в воскресенье, 1 августа, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 139 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 287.

Привиты - 230 328.

Выздоровели от коронавируса 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 38 587 калужан.

По всей России за сутки выявлены 22 804 случая коронавируса. За весь период - 6 288 677. Выписаны за сутки – 17 271, за весь период – 5 625 890. За последние сутки умерли 789 человек, за все время – 159 352.