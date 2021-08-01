91-летний дедушка из Калужской области найден живым
Сегодня утром, 1 августа, мы сообщали о пропаже 91-летнего жителя Балабаново. Он пропал в субботу, 31 июля, в обеденное время.
Позже от «Лизы Алерт» стало известно, что дедушку спустя сутки, к счастью, нашли живым.
Валентина Марковская-Шишова в комментариях благодарит поисковиков:
- Спасибо огромное и низкий поклон Вам, Лиза Алерт. Хороший дедушка, спокойный, добрый. Было радостно на душе, когда увидели его с Вами в подъезде. Спасибо.
Где пропавший находился все это время, не сообщается.
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