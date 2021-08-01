91-летний дедушка пропал в Калужской области

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу вечером, 31 июля, сообщает о поисках 91-летнего ДАВЫДОВА Ивана Алексеевича из Балабаново.

- 31 июля 2021 около обеда вышел из дома и не вернулся, - отмечают волонтеры.

Приметы пропавшего:

Рост 170 см

Худощавое телосложение

Цвет глаз: серые

Короткая стрижка

Серая куртка

Красная спортивная кофта

Синие джинсы

Серая фуражка

Если Вам что-либо известно о пропавшем, срочно звоните 112 или 8 800 700-54-52.