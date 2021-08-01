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91-летний дедушка пропал в Калужской области

Кристина Посохина
Опубликовано: 01.08.2021 10:27 1 633
91-летний дедушка пропал в Калужской области

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу вечером, 31 июля, сообщает о поисках 91-летнего ДАВЫДОВА Ивана Алексеевича из Балабаново. 

- 31 июля 2021 около обеда вышел из дома и не вернулся, - отмечают волонтеры. 

Приметы пропавшего: 

  • Рост 170 см
  • Худощавое телосложение
  • Цвет глаз: серые
  • Короткая стрижка
  • Серая куртка
  • Красная спортивная кофта
  • Синие джинсы
  • Серая фуражка

Если Вам что-либо известно о пропавшем, срочно звоните 112 или 8 800 700-54-52.

Кристина Посохина
Опубликовано: 01.08.2021 10:27 1 633
Тэги: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" поиски поисковики волонтеры пенсионер
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