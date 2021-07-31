В Калужской области за сутки четыре человека скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 472, сообщили в субботу, 31 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 98 человек скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 138 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 148.

Выздоровели от коронавируса 105 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 485 калужан.

Привиты - 224 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 23 807 случаев коронавируса. За весь период - 6 265 873. Выписаны за сутки – 19 771, за весь период – 5 608 619. За последние сутки умерли 792 человека, за все время – 158 563.