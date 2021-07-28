В Калужской области найдены живыми пропавшие 32-летние мужчина и женщина

В Калужской области найдены живыми 32-летние мужчина и женщина, о поисках которых сообщалось ранее. В среду, 28 июля, об этом рассказали в «Лиза Алерт».

В Обнинске найден мужчина, который пропал еще 20 июля.

В Калуге нашли женщину, ушедшую из дома 10 июля.

Где они находились, не уточняется.