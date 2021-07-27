В Калуге пропала 32-летняя женщина
В Калуге уже третью неделю ищут 32-летнюю Олесю ГРИЦЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Женщину никто не видел после 10 июля. Она вышла из дома и не вернулась.
Пока нет информации, где может находиться калужанка.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 172 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Карие глаза,
- Салатовая футболка,
- Синие джинсовые бриджи,
- Белые сланцы.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.