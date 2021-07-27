В Калуге пропала 32-летняя женщина

В Калуге уже третью неделю ищут 32-летнюю Олесю ГРИЦЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщину никто не видел после 10 июля. Она вышла из дома и не вернулась.

Пока нет информации, где может находиться калужанка.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 172 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Карие глаза,

Салатовая футболка,

Синие джинсовые бриджи,

Белые сланцы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.