В Калужской области два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 448, сообщает в субботу, 24 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 136 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 40 189.

Выздоровели от коронавируса 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 784 калужанина.

По всей России за сутки выявлен 23 947 случаев коронавируса. За весь период - 6 102 469. Выписаны за сутки – 21 952, за весь период – 5 471 956. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 153 095.