В Калужской области два человека скончались от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 448, сообщает в субботу, 24 июня, федеральный оперативный штаб.
Выявлено 136 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 40 189.
Выздоровели от коронавируса 92 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 37 784 калужанина.
По всей России за сутки выявлен 23 947 случаев коронавируса. За весь период - 6 102 469. Выписаны за сутки – 21 952, за весь период – 5 471 956. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 153 095.
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