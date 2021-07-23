Владислав Шапша провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России

В пятницу, 23 июля, прошла рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

- Решали важные для региона и его жителей вопросы, связанные со строительством жилья, благоустройством территорий, - сообщил глава нашего региона. - Заручились поддержкой федерального центра по решению целого ряда проблем. Одна из них - обманутые дольщики. При содействии Правительства РФ последовательно решаем ее. По каждому проблемному объекту разбираемся индивидуально. В том числе по дому 41 на ул. Пригородная в Калуге. И на прямой линии, которую провел позавчера на ТК «Ника-ТВ», калужане задавали мне вопрос по нему. Как я и обещал, до конца года по всем проблемным домам либо закроем вопрос, либо найдем механизм решения.

Также особое внимание уделили реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Калужской области.

- Наш регион хорошо идет по строительству жилья, - отметил Шапша. - Готовы использовать новые механизмы для развития этой сферы. В том числе инструменты «инфраструктурного меню» и инфраструктурных бюджетных кредитов.

Кроме того, стороны обсудили ряд важных проектов в областном центре, которых ждут калужане: набережная Оки, канатная дорога, новый водозабор и очистные сооружения.