«Протон-М» с модулем «Наука» полетел в космос с калужскими комплектующими

- Калужская область в очередной раз подтверждает свой космический бренд, - заявил в четверг, 22 июля, губернатор Владислав Шапша.



С космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука».

- Сосенский приборостроительный завод изготовил приборы и комплекты кабелей для бортовой системы управления ракеты-носителя «Протон-М», а также автоматизированную информационную систему для проверки орбитального модуля «Наука», - пояснил Шапша. - ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина производит композитные обечайки головного обтекателя ракеты-носителя «Протон-М». Уже более 100 успешных стартов «Протонов» осуществлены с обнинскими комплектующими. МЛМ «Наука» создавался кооперацией предприятий. Это новые возможности для расширения функционала российского сегмента МКС и реализации программы научных исследований и экспериментов.