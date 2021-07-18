В Калуге за неделю родились 85 детей

В Калуге за неделю, с 12 по 17 июля, родились 85 детей. Среди них 42 девочки и 43 мальчика, сообщает городское управление ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 2495 граммов, максимальный - 4600 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 20 лет, самой старшей - 45. Самому молодому папе - 19 лет, самому старшему - 45.

В нашем городе появились Милена, Мия, Василина, Орфей, Эмилия и Мелания.

За это же время в Калуге сыграли 99 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, самой старшей 69. Самому молодому жениху - 18 лет, самому старшему 64 года.