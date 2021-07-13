Банк России выпускает монету к 650-летию Калуги

В среду, 14 июля, Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «650-летие основания г. Калуги» серии.

Серебряная монета с массой драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма имеет форму круга диаметром 39 мм.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты «650-летие основания г. Калуги» расположено рельефное изображение здания Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений панорамы города Калуги и звездного неба; имеются надписи, вверху по окружности: «КАЛУГА», внизу: «650 ЛЕТ».

Тираж монеты 3000 штук.

- Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, - подчеркнули в Банке России.

Напомним, 650-летие Калуга празднует в 2021 году. Главный праздник состоится 28 августа.