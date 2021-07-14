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Калужане выступили против принудительной вакцинации

Опубликовано: 14.07.2021 10:00 4 731
Калужане выступили против принудительной вакцинации

Вакцинация от коронавируса необходима, но при этом ее нельзя делать принудительной. Такого мнения придерживаются более 70% жителей Калужской области, которые поучаствовали в опросе «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ».

На вопросы оппозиционной партии об отношении к возможному введению обязательной вакцинации ответили 1675 жителей Калужской области. 78% из них убеждены, что массовая вакцинация действительно поможет справиться с эпидемией COVID-19, но при этом она должна быть добровольной. Права и свободы человека не могут быть ограничены из-за отказа от прививки, считают большинство респондентов.

«Прививаться нужно. Мы должны дожать эту заразу, – говорит участница опроса Ангелина Смирнова. – К сожалению, есть и обратная сторона медали. Официально вакцинация добровольна, но почему-то многие предприятия Калуги сделали ее обязательной. Из-за страха быть уволенным многие пошли прививаться».

Как утверждает руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков, люди должны самостоятельно принимать решения, прививаться им или нет.

«Вакцинация – важное и нужное дело. Сегодня это необходимость, – считает Александр Бычков. – Но при этом она не должна быть принудительной. Властям необходимо проводить разъяснительную работу».

В партии также считают, что государство должно взять на себя ответственность за вакцинацию населения и ее последствия: «Власть должна нести полную политическую, юридическую и моральную ответственность перед обществом за принимаемые решения! Прививаться нужно, увольнять – нельзя».

Как уточнили в партии, сейчас «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» собирает подписи против принудительной вакцинации. Подписать петицию можно на сайте ср2021.рф

 

Опубликовано: 14.07.2021 10:00 4 731
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