В Калуге за полгода поженились 1144 пары
В Калуге за первые шесть месяцев 2021 года года 1144 пары создали семьи. Об этом сообщает городской ЗАГС.
Впервые вступили в брак 1 447 человек, а повторно - 831.
- Выросло количество зарегистрированных браков с участием иностранных граждан, - подчеркивает ЗАГС. - Интернациональными семьями стали около 15% пар. Хотелось бы отметить, что некоторые интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и обычаям. Наиболее заметной и яркой особенностью таких пар являются национальные наряды.
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