В Калуге за полгода поженились 1144 пары

В Калуге за первые шесть месяцев 2021 года года 1144 пары создали семьи. Об этом сообщает городской ЗАГС.

Впервые вступили в брак 1 447 человек, а повторно - 831.

- Выросло количество зарегистрированных браков с участием иностранных граждан, - подчеркивает ЗАГС. - Интернациональными семьями стали около 15% пар. Хотелось бы отметить, что некоторые интернациональные пары при регистрации брака следуют своим традициям и обычаям. Наиболее заметной и яркой особенностью таких пар являются национальные наряды.