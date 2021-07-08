Калужанка пожаловалась на проведение награждения выпускников под палящим солнцем

Как мы рассказывали ранее, в среду, 7 июля, в Гостином дворе Калуги состоялось награждение выпускников-медалистов.

Вечером того же дня жители города стали жаловаться в соцсетях на проведение мероприятия. Дело в том, что награждение для 532 выпускников было организовано под палящим солнцем в полдень.

- Несмотря на наличие результатов ПЦР, церемонию перенесли на улицу, - отметила калужанка. - Организаторы оправдали это запретом СанПиН на проведение мероприятий в помещениях. Церемония проходила с 11:00 до 13:30. Под солнцем. Да, сейчас такие обстоятельства, но под обстоятельства всегда можно подстроиться. Организаторы же решили оставить все как есть. Не выдавали воду. Мой папа вынужден был сорваться с работы и везти запайку воды к Старому Торгу. Не было никаких кепок или панам. Даже купить нельзя было. Обычно во время рекламных кампаний или предвыборных агитаций, например, их вообще бесплатно раздают. Самые простые кепки, чтобы банально голову не напекло. О том, что не было сооружено навеса, я вообще молчу.

Мнения горожан по этому вопросу разошлись.

- А вам что, должны были поляну накрыть? – отвечает калужанин Иван СПЫТАРЬ. - Вода, кепки… Вам этого не должны, скажите «спасибо», что устроили. В здании не получилось – значит не получилось. Люди думают, что им всё должны давать, но такого в мире нет.