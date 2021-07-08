В Калуге за полгода родились 2 056 детей

В Калуге за прошедшие полгода на свет появились 2 056 детей. Среди них 1071 мальчик и 985 девочек, сообщает калужский ЗАГС в среду, 7 июля.

В 21 семье родились двойняшки, а в одной семье — тройняшки. Первенцев в семье - 773, вторых детей родилось 808, третьих - 329, четвертых и последующих — 146.

Самыми популярными именами мальчиков оказались Артём, Михаил, Александр, Максим, Иван. Самые распространенные имена девочек - София, Милана, Мария, Анна, Полина.

Необычно назвали своих детей родители мальчиков - Карл, Даромир, Эрнест, Адриан. Редкие имена подарили своим малышкам родители девочек - Таяна, Милада, Радослава, Илария.